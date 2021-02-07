Fenerbahçe, dün oynadığı Galatasaray maçında sahasından 1-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Bu maça yedek başlayan ve 63. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna giren sarı lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, sosyal medya hesabından derbi ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin yıldızı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak. Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.



