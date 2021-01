Rüya, hayal... Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferi gündeme geldiğinde en çok kullanılan kelimeler bunlardı. Ancak iki tarafın da fedakârlıkları sonucunda sevenler kavuştu! Mesut Özil, eşi Amine Gülşe Özil ve kızı Eda Özil ile birlikte özel bir uçakla önceki gece sabaha karşı İstanbul’a geldi. Özil Ailesi’ni havalimanında sportif direktör Emre Belözoğlu ile yöneticiler Selahattin Baki ve Mustafa Kemal Danabaş karşıladı.

‘Her şey güzel olacak’

Mesut Özil’in heyecanı, her halinden belli oluyordu. Dünyaca ünlü oyuncu, ayağının tozuyla yaşadığı duyguları tarif etti. Mesut, “Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık. Sadece Fenerbahçe için değil... O yüzden, çok heyecanlıyım formayı giymeye. Takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. İnşallah her şey güzel olacak. Hayırlısı olsun” diye konuştu.

‘Büyüklüğümüzü biliyorum’

32 yaşındaki futbolcu, taraftarların başta sosyal medya olmak üzere kendisine gösterdiği ilgi için ise, “Allah razı olsun onlardan. Her zaman destekliyorlar. Bir Fenerbahçeli olarak ne kadar büyük camia olduğumuzu biliyoruz. Yine gösterdiler. Çok mutluyum. İnşallah onlara teşekkürlerimi sunabilirim” ifadelerini kullandı.

Tüm dünya Fenerbahçe’yi konuştu!

Sarı-Lacivertliler’in Mesut Özil transferi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu, Fenerbahçe’nin Mesut’u İstanbul’a getirmesine geniş yer ayırdı...

BBC (İngiltere)

Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere. Mesut, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul’a gitti. Mikel Arteta, Özil’i son olarak geçen yıl mart ayında West Ham’ı 1-0 yendikleri maçta oynatmıştı.

Eurosport (Fransa)

Mesut Özil, Fenerbahçe’ye transfer olacağı için çok mutlu. Özil’in yaklaşık 8 yıllık Arsenal kariyeri, bu transferle sona erecek. Özil, formda olduğu zamanlar Premier Lig’in en iyi oyuncuları arasındaydı.

USA Today (ABD)

D.C. United’dan iyi bir teklif almasına rağmen Mesut Özil, taraftarı olduğu Fenerbahçe’yi tercih etti.

Marca (İspanya)

Mesut Özil, yeni takımı Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul’da. Mesut’un Fenerbahçe hayali gerçek oluyor.

Geçmiş ve gelecek!

Mesut Özil, Twitter’daki logosunu sarı ve lacivert renklere çevirdi. Yıldız futbolcu, çocukluğunda Fenerbahçe formasıyla çekilmiş bir fotoğrafı ile şimdiki Çubuklu formanın üzerinde olduğu bir fotoğrafı birleştirerek sosyal medya hesaplarından, “Geçmiş ve gelecek” notuyla paylaştı. Yanına da sarı ve lacivert renklerde kalp koydu. Özil’in bu paylaşımı yüzbinlerce beğeni aldı.

‘Çok kupalar kazanacağız’

Emre Belözoğlu, yıldız futbolcunun transferiyle ilgili şunları söyledi: Umarım hem Fenerbahçe hem de Mesut için çok hayırlı olur. Kendisine ve ailesine memleketlerine, evlerine hoş geldiler diyorum. Mesut’un çocukluk hayali, bütün Fenerbahçeliler’in de rüyası inşallah gerçekleşecek diyorum. Allah izin verirse nice kupalar kazanacağımız seneler yaşarız beraberce. Mesut, dünya futbolunun görmüş olduğu en büyük yıldızlardan biri. Güçlü bir kadromuz var, Mesut’un da gelmesiyle beraber inşallah çok güzel günler, çok büyük kupalar kazanacağız.

312 bin kişi uçağını takip etti

Yıldız futbolcu ve ailesinin İstanbul’a gelmek için Londra’da uçağa binmesi, taraftarların heyecanını iyice artırdı. Özel bir uygulama üzerinde binlerce Sarı-Lacivertli futbolsever, Mesut Özil’i taşıyan özel uçağın rotasını takip etti. Uçağın İstanbul’a yaklaşmasıyla birlikte anlık takipçi sayısı 312 bini aştı. Bu rakam, şu ana kadar uygulama üzerinden takip edilen bir uçak için rekor oldu.

Mesut kazandırmaya başladı bile!

Sosyal medyadaki gücünü daha da artırmak isteyen Fenerbahçe, Mesut Özil’den sadece saha içinde yararlanmayacak. Mesut markası üzerinden kulübe saha dışında da gelir sağlanacak. Kulübün içinde bulunduğu borçlardan kurtulması üzerine başlatılan projelerde yıldız oyuncudan faydalanılacak. Ankaragücü maçı taraftarlı olsaydı, Mesut transferi sonrası Kadıköy’de 55 bin kişinin olacağından adı gibi emin olan Sarı-Lacivertli yönetimin, 32 yaşındaki oyuncunun ortalama 300 bin formasının da satılacağını düşünüyor. Ayrıca son yapılan transfer hamleleri sonrası Fenerbahçe hisseleri de Eylül 2020’den bu yana en yüksek seviye olan 45.90 lirayı test etti.

Arsene Wenger: En büyük transfer

Yıldız futbolcuyu Arsenal’a transfer eden unutulmaz menacer Arsene Wenger, Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye gelmesini yorumladı. Fransız teknik adam, “Bu transfer, güncel olarak ocak ayının en büyük transferi durumunda. Çünkü futbol dünyası şimdilerde sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanmak için iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir. Mesut’un her zaman güçlü bir Türk bağı olduğunu hissediyordum” dedi.