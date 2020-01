İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, beIN Sports'a çok özel açıklamalarda bulundu. Takımın yeni teknik direktörü Mikel Arteta ile ilgili açıklamalarda da bulunan Özil, özellikle merak edilen Fenerbahçe sorusunu da yanıtladı.

İşte Mesut Özil'in açıklamaları:

Çok iyi bir futbol yaşantım oldu. Birçok insan, ülke ve kültür tanıdım. Benim için iyi bir macera oldu.

Çocuk yaşlarda kardeşim ve arkadaşlarımla futbol oynamaya başladım. Bu alışkanlığımı yıllar geçtikçe devam ettirdim. Allah'a şükür bundan hiçbir zaman geri kalmadım.

Özellikle bir önceki teknik direktör Unai Emery ile zorlu zamanlar geçirdim ama şu an her şey değişmiş durumda, her şeyden oldukça mutluyum. Düzenli bir şekilde oynuyorum ve her şey yolunda gidiyor.

Arteta, daha önceki röportajlarımda da söylediğim gibi kendisinin bu kadar kısa sürede kulübü benimsemesi birçok insan için şaşırtıcıydı. İyi bir iş çıkarıyor. Başarı konusunda açlığı var. Onunla ilgili her şey pozitif ilerliyor. Arteta'nın hikayesi biraz farklı çünkü ne zaman futbolu bıraktığını hatırlamıyorum fakat üzerinden çok uzun zaman geçmemiştir. Bu sayede oyuncuları daha rahat anlayabiliyor.

10 numara pozisyonunun modası geçti gibi bir yorumun olduğunu ilk defa duyuyorum. Şunu söyleyebilirim ki ben bir oyun kurucuyum ve bu pozisyonda oynamayı seviyorum. Evet, bazen oyun içinde sağ kanada yakın oynayabiliyorum ama ben hala bir oyun kurucuyum.

Fenerbahçe açıklaması

Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum.