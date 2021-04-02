Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle bir süre görev yapamamıştı. Mesut Özil yeniden antrenmanlara başladı. Mesut Özil yeniden sahalara döndüğü için mutlu olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla belirtti. Özil, "Antrenman sahasına dönebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil, Fenerbahçe'de 6 tanesi Süper Lig'de olmak üzere toplam 7 maça çıktı



