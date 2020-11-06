Mesut konuyla ilgili “Glamira ile ortaklığı gerçekten dört gözle bekliyorum. Bizzat takı takmayı seviyorum fakat Glamira’da deneyimli tasarımcılar ve harika zanaatkarlarla kendi takı koleksiyonumu tasarlama fırsatım olacağı için heyecanlıyım. Hediye vermeyi de seviyorum ve eminim ki ailem ve arkadaşlarım için Glamira'da harika hediyeler bulacağım. Bundan dolayı çok mutluyum. 3 yıl önce kurduğumuz ESpor takımım büyük başarılara imza atıyor. Takımdaki tüm kardeşlerimle gurur duyuyorum. Glamira ile sponsorluk anlaşmamız bize katkı sağlayacak, umarım daha iyi sonuçlar alacağız” şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesaplarına ek olarak, bu işbirliği resmi web sitesi www.glamira.com.tr gibi çeşitli mücevher portallarında online olarak gerçekleştirilecektir. 2021 yılının başında “Mesut Özil Koleksiyonu” tanıtılıp online mağazalarında satışa sunulacaktır.

Glamira CEO’su Adem Topaloğlu ise “Mesut Özil gibi başarılı bir futbolcu ve mücevher tutkunu için bir takı koleksiyonu tasarlamak bizim için çok heyecan verici olacak. Mesut Özil, Eternity pırlanta yüzük takmaktan çekinmeyen ve böylece klasik erkek tarzının dışına çıkabilen biri. Mücevher ve futbol gibi birbirinden farklı iki alanı birleştirmenin zorluğunu dört gözle bekliyoruz” diye konuştu.

Glamira, 2011 yılında Heilbronn'da kurulduğundan beri, hızla Avrupa mücevher endüstrisindeki en önemli temas noktalarından biri haline gelmiştir. Bugün GLAMIRA, Almanya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Bulgaristan, Türkiye, Avustralya ve ABD olmak üzere 8 ülkede ofisleri bulunan, dünya çapında 65'ten fazla ülkeye satış yapan öncü bir mücevher markasıdır.