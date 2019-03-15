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Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Cumharbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya geldi. Özil ve nişanlısı Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düğün davetiyelerini sundu.

15 Mart 2019, Cuma 23:07 Son Güncelleme:
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Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiliz devi Arsenal'de forma giyen ünlü futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre sohbet edip, yeni yaşamları hakkında konuştu.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile ayaküstü sohbet edip, İngiltere'deki yaşamları hakkında bilgi aldı.

Sohbetin bitiminde Mesut Özil ile Amine Gülşe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düğün davetiyelerini takdim ederek, Erdoğan'dan nikah şahitleri olmasını istediler.

Mesut ile Amine önümüzdeki yaz ayında düzenlenecek düğün töreni ile dünyaevine girecek.

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