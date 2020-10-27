İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in lig için belirlediği kadronun dışında kaldıktan sonra geleceği fazlasıyla tartışılır hale gelen Türk asıllı yıldız Mesut Özil, saha dışında son derece takdir toplayan örnek bir davranışa imza attı. Mesut, çocuklar için Barnet'teki bir okula ücretsiz yemek yardımında bulundu.

Ülke çapında çocuklar ağırlıklı olarak okullarda ücretsiz yemek hakkına sahip olsalar da bu durum tatil dönemlerinde geçerli değil. Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford, bu durumu değiştirmek adına hükümet ile ciddi görüşmeler yapmaktaydı.

Şimdi ise Mesut Özil, Barnet'te bulunan Whitings Hill'in öğrencilerine kendisinin organize ettiği bir yemek desteği sağladı. Bu destekle birlikte yaklaşık 70 çocuk, haftanın geri kalanında ücretsiz öğle yemeği hakkına kavuşacaklar.

32 yaşındaki yıldız oyuncu, yemekleri sağlamak adına yerel hayır kurumları ile işbirliği gerçekleştirdi. Okul müdürü Sejal Patel de, "Okul olarak, nezaketi ve cömertliği için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.