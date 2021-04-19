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Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil sosyal medya hesabından, Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi.

19 Nisan 2021, Pazartesi 14:08 Son Güncelleme:
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Mesut Özil'den Avrupa Süper Ligi tepkisi

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının yankıları sürmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil sosyal medya hesabından, Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi.

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Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada, "Çocuklar Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar." ifadelerine yer verdi. 



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