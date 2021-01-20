Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da genç yıldız Abdülkadir Ömür, Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner’in müdahalesi sonrası oyuna devam edemedi. Abdülkadir Ömür'ün ayak bileğinde kırık olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Trabzonspor-Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Tecrübeli futbolcu sosyal medyadan attığı mesajda, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin." ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1351860401730940931