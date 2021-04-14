Mesut Özil, sadece saha içinde yaptıklarıyla değil, saha dışında da örnek gösterilecek hareketlere imza atıyor. Hayırseverliğiyle bilinen dünyaca ünlü yıldız, Ramazan’ın ilk gününde Türk Kızılay’ının ‘Ramazan Bereketini Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla yürüttüğü Ramazan kampanyasına 100 bin Euro (973 bin TL) bağışladı. Mesut Özil’in yardımından dünya çapında 128 bin kişi yararlanacak. Türkiye’de 2800, Endonezya’da 1000, Bangladeş Arakan’daki mülteci kamplarında 750 Ramazan gıda kolisi dağıtılacak. Ayrıca İdlip’teki yetimhaneler ile Somali Mogadişu’da 30 gün boyunca iftar yemeği verilecek, çocuklara oyuncak dağıtılacak.

Kulübe ortak oldu!

Yıldız futbolcunun ortakları arasında bulunduğu ABD’li yatırım şirketi, Meksika takımlarından Necaxa’nın yüzde 50 hissesini satın aldı. İş insanları Al Tylis ve Sam Porter’ın başında bulunduğu şirketin diğer ortakları arasında ünlü aktris Eva Longoria, model Kate Upton ve onun beyzbol oyuncusu eşi Justin Verlander de bulunuyor.



