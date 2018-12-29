Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, başını sakatlıklardan bir türlü kurtaramıyor.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle pek çok maçta takımdaki yerini alamayan ve bu nedenle yoğun eleştirilere maruz kalan 30 yaşındaki futbolcu, namağlup lider Liverpool ile oynanacak maçın kadrosuna da alınmadı.

Dizinden yaşadığı problem nedeniyle Liverpool'a götürülmeyen Özil'in uzun bir süredir takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in gündemine gelen yıldız futbolcunun Serie A devi Inter'e transfer olabileceği dillendiriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler