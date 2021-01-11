İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in kadrosunda bulunan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi için geri sayıma geçildi. Transferin gerçekleşmesi için tecrübeli futbolcunun bonservisini İngiliz kulübünden alması bekleniyor.

Son olarak konuyla ilgili Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'dan flaş bir açıklama geldi. 38 yaşındaki teknik adam basın toplantısında "Yeni bir gelişme yok. Mesut Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.







