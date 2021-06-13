Mesut Özil yeni sezonda iddialı

Devre arasında büyük umutlarla Fenerbahçe 'ye katılan Mesut Özil, tatilde dahi çalışmalarını sürdürüyor. Kendisi için özel olarak hazırlanan idman programına harfiyen uyan yıldız oyuncu fizik açığını kapatmak adına yoğun mesai harcıyor. 33 yaşındaki oyuncunun gelecek adına da umutlu olduğu, yakın çevresine, "Kaçan şampiyonluğa takılıp kalmayacağız. Bu sezon sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da başarı kovalayacağız" dediği öğrenildi