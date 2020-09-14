Mesut Özil yeni evine servet ödeyecek!

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, devler ligine giriyor! Kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı.

Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra'daki 10 milyon pound'luk villada yaşayan Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

Kral Özil

Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lar değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak. Buradan ev sahibi olan isimlerden biri de Dikran Masis..

Futbolun efsane ismi David Beckham, pandemi sürecini eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds'daki malikanesinde geçirmişti.

(Posta)