İki yıldıza temmuz ayında yapılan soygun girişimiyle ilgili olarak sanıklardan ikincisi de suçunu itiraf etti. Jordan Northover, iki futbolcunun kol saatlerini çalmak amacıyla bıçaklı saldırı girişiminde bulunduklarını belirtti.

Bir diğer saldırgan Ashley Smith de daha önce suçunu itiraf etmişti.

İki saldırgan 25 Temmuz günü Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin de içinde bulunduğu aracı takip etmiş ve araca girmeye çalışmış ancak Kolasinac otomobilden inerek maskeli ve bıçaklı saldırganları uzaklaştırmaya çalışmıştı.

Mesut Özil ise bir Türk lokantasına sığınmıştı.