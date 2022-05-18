Mesut Özil ve Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Radyospor'da Özgür Sancar'ın Spor Kazanı programına konuk oldu. Erkut Söğüt, Fenerbahçe 'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in son durumu hakkında bilgi verirken, Galatasaray 'ın genç yeteneği Kerem Aktürkoğlu için gelen transfer tekliflerinden bahsetti.

"Fazla büyütmek iki taraf için de iyi değil"

"Futbolda maalesef böyle olaylar yaşanıyor. Yöneticiler bile kavga ediyorlar, tansiyon yüksek oluyor. Bunun cezası da oluyor. Fazla büyütmenin iki taraf için de zararlı olacağını düşünüyorum. Bu kulüp ile Mesut arasındaki bir süreç. Maçta yaşanan olaylar neticesinde oldu. Önümüzdeki günlerde detaylar bildirilecektir."

"İki tarafın da sözleşmeye saygı göstermesi lazım"

Daha önce Mesut'un sözleşmeye saygılı olduğunu söyleyen menajer, bu ifadeleri açtı: "Sözleşmeye saygı iki taraftan olması lazım. Bu belirli bir süre için imzalandı. İki tarafın da buna saygı göstermesi lazım. Futbolda ne gibi dinamikler yaşanır bilemeyiz. Şu an için Mesut mutlu. Fenerbahçe'de oynaması, düşünülmüş bir karar. Bu kararı 1 günde vermedi."

"Kalkıp, ben yarın gidiyorum demez"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Söğüt, "Yaşanan bir olaydan dolayı Mesut kalkıp, ben yarın gidiyorum demez. Mesut Fenerbahçeli olarak geldi. Nasıl bazı yöneticiler, Fenerbahçeli olarak yöneticilik yapıyorsa, Mesut da Fenerbahçeli olarak futbolcuuk yapıyor. Hatalar olabilir'' dedi.

"Herkese de nasip olmaz"

Erkut Söğüt, Mesut Özil'in, Fenerbahçe kararından dolayı piman olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Hayatta olmaz. Mümkün değil, hiç öyle bir şey olmadı. Mesut Fenerbahçeli. Çocukluk hayranı olan kulübe geldi. Herkese de nasip olacak bir şey değil bu."

"Kerem gibi oyuncular yurt dışından takip ediliyor"

Kerem Aktürkoğlu için transfer iddialarına cevap veren Erkut Söğüt, "Kerem gibi birçok yetenekli oyuncu yurt dışından takip ediliyor. Kerem bunlardan bir tanesi. Oyuncular uzun süre takip edilir, daha sonra almaya çalışırlar. Özellikle Milli Takımda oynayan oyuncular." dedi.

"Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladı"

Erkut Söğüt, genç oyuncu için şu ifadeleri kullandı: "Kerem, 5 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı Galatasaray ile. 4 yıl daha var. Oranın sözleşmeli futbolcusu. Benim için en önemli faktör oyuncu 1 haftada gelişiyor mu, gelişmiyor mu? Eğer bir oyuncu Avrupa'ya gidecekse, hazır şekilde gitmesi lazım."

"Avrupa'da görmek isteriz"

"Biz sadece gelişime bakıyoruz. Kerem de şu an gelişiyor. O geliştikçe zaten kapılar açılacak. Milli maç bitti, Galatasaray'ın maçı var. Kerem'in hedefi bu. Hemen o maça odaklanacak. Kerem'i tabii ki Avupa'da görmek isteriz. Bu ne zaman olur bilemeyiz. Bunu zaman gösterecek. Bir futbolcu, 'ya ben bu yaz nereye gideceğim' diye düşündüğü zaman gelişemez."

"50 maç filan yaptı"

"Kerem inanılmaz çalışkan. Kendini daima geliştirmek isteyen bir oyuncu. Ben de bu konuda şanslıyım. Kerem 50 maç filan yaptı bu sene. Benim için en önemlisi sakatlanmaması ve süre alması."

" Trabzonspor hakkında bir bilgi veremiyorum"

Kasımpaşa'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Eren Elmalı'nın da menajerliğini yaptığını belirten Erkan Söğüt, "Eren Elmalı da bizimle beraber çalışıyor. Kerem için söylediklerim, Eren için de geçerli. Müthiş karakterli. Onunla çalışmak da benim için şans. Trabzonspor söylentileri hakkında bir bilgi veremiyorum." şeklinde konuştu.

"Aklı başka yerde değil"

Erkan Söğüt, "Eren daha çok genç. Onun da ilk 11 oynadığı ilk senesi. Onun için en önemlisi süre alması ve gelişmesi. İleride çok iyi yerlere gelecek. Kasımpaşa ile ligde kalmak tek hedefi. Hiçbir şekilde aklı başka yerde değil. Bu önemlidir futbolcu için." ifadelerini kullandı.

"İstediğiniz kadar yasa çıkarabilirsiniz"

Aynı zamanda hukukçu olan Erkan Söğüt, komisyonda kabul edilen yeni spor yasası hakkında fikirlerini açıkladı. Söğüt, şunları söyledi: "İstediğiniz kadar yasa çıkarabilirsiniz. Eğitim vermediğiniz sürece fayda sağlamaz."

"Her zaman kanunun etrafından yol bulunur"

"İstediğimiz kadar yasa üretelim o menajerleri eğitmezsek olmaz. her zaman kanunun etrafından yol bulunur. Portekiz hocaları ve oyuncularına bakın, hep yurt dışındalar. Çünkü eğitilmiş. Menajerler de yurtdışında."