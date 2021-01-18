Mesut Özil Twitter ve Instagram'dan Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı
Son dakika Mesut Özil transfer haberi... Fenerbahçe'nin dün gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği Mesut Özil sosyal medya hamlelerine bir yenisini ekledi ve Sarı Lacivertli kulübü Instagram ve Twitetr hesaplarından takip etmeye başladı.
Fenerbahçe'nin transferini açıklamasının an meselesi olduğu Mesut Özil, sosyal medya hamlelerine bir yenisini ekledi. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin kulüp hesabını Instagram ve Twitter'dan takip etmeye başladı. Mesut Özil geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe Beko'nun hesabını takibe almıştı. Fenerbahçe'nin ise Mesut Özil'i şu an için takip etmiyor olması da dikkat çekti.