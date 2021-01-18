Fenerbahçe'nin transferini açıklamasının an meselesi olduğu Mesut Özil, sosyal medya hamlelerine bir yenisini ekledi. Yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin kulüp hesabını Instagram ve Twitter'dan takip etmeye başladı. Mesut Özil geçtiğimiz hafta da Fenerbahçe Beko'nun hesabını takibe almıştı. Fenerbahçe'nin ise Mesut Özil'i şu an için takip etmiyor olması da dikkat çekti.