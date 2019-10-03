Mesut Özil transferiyle ilgili resmi açıklama!

Uzun süreli sakatlıkları, 350 bin sterlinlik haftalığı ve beklentileri bir türlü karşılayamaması nedeniyle Arsenal'dan ayrılacağı konuşulan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyordu. Söz konusu iddiaların ardından dün yıldız ismin hocası Unai Emery'den açıklama geldi.

Takımının Standard Liege ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı mücadele öncesinde kameraların karşısına geçen 47 yaşındaki İspanyol teknik adam, 30 yaşındaki 10 numaranın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı üzerine "Kendisi şu anda bizim oyuncumuz. Bu konu hakkında başka bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler