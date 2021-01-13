Mesut Özil transferinde yeni gelişme! Alacaklarını bir kısmını...
Fenerbahçe adı transferde anılan Mesut Özil, kulübü Arsenal ile alacakları konusunda anlaşmaya çalışıyor. Yıldız oyuncu hakkında Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein yeni gelişmeleri yazdı
Fenerbahçe transfer haberi...Mesut Özil - Fenerbahçe flörtünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mesut Özil, kulübü ile alacakları konusunda anlaşmaya çalışırken Arsenal'a yakınlığı ile bilinen The Athletic yazarı David Ornstein son durumu yazdı
Ornstein kısa süre önce yaptığı paylaşımda Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelmek için alacaklarının bir kısmından feragat edeceğini yazdı.
Mesut Özil gün içinde de sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'nin basketbol takımını takip etmişti