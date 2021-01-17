Mesut Özil transferinde mutlu son! İşte detaylar...

Tıpkı yaz döneminde olduğu gibi devre arası transfer döneminde de çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı uyandıracak Mesut Özil transferinde sonunda mutlu sona ulaştı. Ünlü spor sitesi The Athletic, dün öğlen saatlerinde Mesut ile kulübü Arsenal arasında sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek Türk asıllı Alman futbolcunun böylece 7.5 yıllık Arsenal kariyeri noktalanmış oldu.

Detaylara FANATİK ulaştı

Kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi beklenen 32 yaşındaki 10 numaranın, hemen ardından Sarı-Lacivertliler'le 3.5 yıllık sözleşmeye imzasını attığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun, İngiliz tarafıyla bağlarını koparması aşamasındaki detaylara da FANATİK ulaştı. Buna göre Mesut'un, sözleşmesinin kalan kısmı olan 6 ay için kulüpten alacağı miktar (özel bonus maddeleri dahil) yaklaşık 10 milyon Euro civarındaydı.

İngilizler de para verdi

Arsenal, oyuncuyu bonservissiz bırakmaya razıyken Mesut, yüksek miktardaki bu parayı bırakmak istemiyordu. İşte bu noktada Fener cephesi, düğmeye bastı. Arsenal, kalan kısım için 2 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Başkan Ali Koç ve kurmayları da sponsorların desteğiyle Mesut'a 6 ay için yaklaşık 2.5 milyon Euro maaş artı 3 milyon Euro (Arsenal'de kalan parasından vazgeçmesi için) vermeyi kabul etti. Yani Alman futbolcunun, 6 ay için Kanarya'dan ortalama 5.5 milyon Euro alması bekleniyor. Önümüzdeki sezondan itibaren de senelik 5 milyon Euro kazanacak.. Ve şimdi tüm Fenerbahçeli futbolseverler, kariyeri başarılarla dolu olan deneyimli futbolcunun resmen Çubuklu formayı giymesi için geri sayıma geçti. (1 Euro=9 TL)

Fanatik Özel / Çağrı Davran