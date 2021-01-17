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Mesut Özil transferi Avrupa basınında...

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi hakkında Avrupa basınını da kayıtsız kalmadı. İngiliz gazeteleri başta olmak üzere Almanya, İspanya ve Fransa'nın önde gelen siteleri transfer hakkında haberler paylaştı

17 Ocak 2021, Pazar 09:18 Son Güncelleme:
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Mesut Özil transferi Avrupa basınında...

İngiltere

Daily Mail: Mesut'un Arsenal kariyeri bitti. 350 bin Pound haftalık ücret alan Mesut, Fenerbahçe yolunda.

Daily Mirror: Arsenal ve Mesut Özil, dev kontratının fesihi konusunda anlaştı.

The Sun: Arsenal, Mesut'un sözleşme sorununu çözdü. Yıldız oyuncu, Türkiye'ye gitmeye hazırlanıyor.

Fransa

L'Equipe: Mesut'la, Arsenal arasındaki bağlar koptu.

İspanya

AS: Arsenal ve Mesut, kontrat konusunda el sıkıştı. Mesut, İstanbul'a gidiyor.

Marca: Mesut'un milyon Euro'luk anlaşması sonlandı. Fenerbahçe pusuda bekliyor.

Almanya

Bild: Dünya Kupası şampiyonumuz Mesut Özil, Arsenal'le yollarını ayırdı ve Türkiye yolcusu.


DC United'a ret

Büyük transfer haberleriyle bilinen ve sosyal medya sitesi Twitter'da yaklaşık 2.3 milyon takipçisi olan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da, dün Mesut Özil'le ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Romano, ABD ekibi DC United'dan gelen ısrarcı tekliflere rağmen Mesut'un tercihini Türkiye'den yani; Fenerbahçe'den yana kullandığını vurguladı.


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