Aslen Türk asılı Alman futbolcu olan Mesut Özil, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig maceralarının ardından Fenerbahçe 'ye imza attı. Almanya’nın Gelsenkirchen şehrinde dünyaya gelen Mesut Özil’in anne ve babası Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Hışıroğlu köyünden Almanya’ya göç etmiştir. Mesut Özil’in ailesinin Almanya’ya çalışmak için 1970 yıllarında göç etmesinden 18 yıl sonra Mesut Özil’in Almanya’da doğmuştur. İki kız kardeşi ve bir ağabeyi bulunan Mesut Özil’in ağabeyi de kendisi gibi futbolculuk yapmıştır.

Mesut Özil kaç yaşında?

Dünyanın en önemli ligi olarak bilinen La Liga’da forma giyme şansını yakalayan Mesut Özil, 1988 yılında hayata gözlerini açmıştır. Şu an aktif olarak futbolculuk kariyerini devam ettiren Mesut Özil 32 yaşındadır. Ünlü futbolcu, çeşitli ödüllerde aday gösterilmiş ve sayısız başarılar ile kupaları kazanmayı başarmıştır.

Mesut Özil hangi takımlarda oynadı?

Futbolculuk kariyerine ilk olarak 1995 yıllarında alt yapıdan başlamış olan Mesut Özil, pek çok farklı futbol kulüplerinde forma giyme şansını yakalamıştır. Kariyerinde gösterdiği yüksek performans nedeni ile dünya devi futbol kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Mesut Özil’in ilk alt yapı takımı 1995 ile 1998 yılları arasında Westfalia 04 Gelsenkirchen takımıdır.

1998 yılı ile 1999 yılı arasında Teutonia Schalke – Nord takımında forma giyen Mesut Özil, burada 1 yıl kadar forma giydikten sonra 2000 yılına kadar 1 yıl süre için Falke Gelsenkirchen takımında forma giymiştir. 2000 ile 2005 yılları arasında Rot – Weiss Essen takımında forma giyen ünlü futbolcu alt yapıda son olarak 2005 ile 2006 yılında Schalke 04 takımında forma giymiştir. Mesut Özil’in profesyonel maçlarda forma giydiği takımlar ise şunlardır:

- Schalke 04: 2006 ile 2007 yılları arası.

- Werder Bremen: 2008 ile 2010 yılları arası.

- Real Madrid: 2010 ile 2013 yılları arası.

- Arsenal: 2013 ile 2021

-Fenerbahçe

Mesut Özil 2021’de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Türk kökenli İsveç vatandaşı oyuncu ve manken Amine Gülşe ile evlenen Mesut Özil’in birde kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Çeşitli başarılar yakalamış olan Mesut Özil yaklaşık olarak 7 yıldan fazla bir süredir Arsenal kulübünde forma giymiştir.

Mesut Özil’in Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 yılına kadar devam ediyordu. Özil, Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye imza attı. Yıldız futbolcu yıllık 3 milyon euro kazanacak.

Mesut Özil’in elde ettiği başarılar

Dünya devi futbol kulüplerinde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu olan Mesut Özil, bu takımlarda da pek çok farklı başarıları elde etmeyi başarmıştır. Mesut Özil’in bugüne kadar aktif futbol hayatında elde ettiği en büyük başarı ve aldığı kupalar şu şekilde sıralanmaktadır:

- 2009 Werder Bremen: (Almanya Kupası)

- 2009 Werder Bremen: (Almanya Süper Kupası)

- 2009 Almanya U-21: (Avrupa U-21 Şampiyonluğu)

- 2010 Almanya: (FIFA Dünya Kupası Üçüncülüğü)

- 2011 Real Madrid: (İspanya Kral Kupası)

- 2012 Real Madrid: (La Liga Şampiyonluğu- İspanya Süper Kupası)

- 2014 Almanya: (FIFA Dünya Kupası Şampiyonluğu)

Mesut Özil’in Milli Takım kariyeri

Türk asıllı olan Mesut Özil’in Almanya’da doğmuş ve Alman vatandaşlığını seçerek Almanya Milli Takımı’nda forma giymiştir. İlk olarak Almanya U-19 kategorisinde 2006 ile 2007 yılında milli formayı giyen Özil Almanya U-21’de 2007 ile 2009 yıllarında forma giymiştir. Son olarak Almanya milli takımında 2009 yılında forma şansı bulan Özil 2018 yılında milli takım kariyerini sonlandırmıştır.