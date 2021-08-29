Mesut Özil neden Altay maçı kadrosunda yok? İşte yanıtı...

Fenerbahçe 'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, kafilede yer almasına rağmen Altay maçının esame listesinde yer almadı. Gelen bilgilere göre Mesut Özil'in kasığındaki sakatlık nedeniyle riske edilmediği öğrenildi. Fenerbahçe kadrosunda Mesut dışında Pelkas, Serdar Dursun, İrfan Can Khaveci gibi önemli isimler yok.

Mesut Özil son olarak HJK Helsinki maçında ilk 11'de görev yapmış ve ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Mesut Özil Süper Lig 'de ise ilk iki haftada 1 gol - 1 asistlik katkı vermişti.