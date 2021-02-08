Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, ilk kez Hatayspor karşısında 77.dakikada oyuna dahil olarak forma giymişti. Mesut Özil, Galatasaray derbisinde ise son yarım saatte şans buldu. 32 yaşındaki futbolcunun girmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler hücumda daha etkili olmaya başladı.

Mesut özellikle kullandığı duran toplarla da tehlike yarattı. Kondisyonu her geçen gün artan dünyaca ünlü oyuncu için yarın kupada oynanacak Başakşehir maçının özel bir anlamı olabilir. Mesut’un ilk kez bu karşılaşmada 11’de forma giymesi ve yıldız orta saha oyuncusunun yaklaşık 60 dakika sahada kalması bekleniyor.