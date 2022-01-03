Mesut Özil kulüp satın alıyor! 20 milyon TL...

Fenerbahçe 'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'den sürpriz yatırım hamlesi, 33 yaşındaki yıldız futbolcu yakın zaman içerisinde bir kulüp sahibi olabilir.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Mesut Özil, TFF 2. Lig ekiplerinden Çorum FK'yı satın almakla ilgileniyor.

Kulüp başkanı Fatih Özcan'ın yakın zaman önce kulübü, Türkiye'den dünyaca ünlü bir futbolcunun satın almayı istediğini söylemesi gündem yaratmıştı. Ayrıca kulüp için 20 milyon TL talep edildiği ileri sürüldü.

Mesut Özil'in bu miktarı rahatlıkla karşılayabileceği aktarılırken, kulüp için ilk temasın, Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki takım arkadaşı İrfan Can Kahveci aracılığı ile kurulduğu belirtiliyor.



