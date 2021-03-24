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Mesut Özil, Josef ve Felipe Melo'dan Türkiye'ye destek

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza ve eski Galatasaraylı Felipe Melo, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaşan Milli Takımımıza destek verdi.

24 Mart 2021, Çarşamba 21:36 Son Güncelleme:
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Mesut Özil, Josef ve Felipe Melo'dan Türkiye'ye destek

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerine Hollanda maçıyla başlayan Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, dev rakibi karşısında sergilediği futbolla mest etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Ay Yıldızlılar'a tam destek geldi.

Fenerbahçe'nin süperstarı Mesut Özil, Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ve eski Galatasaraylı Felipe Melo da kritik maçta Milli Takım'a sosyal medya üzerinden destek verdi.


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