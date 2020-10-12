Mesut Özil için imza kampanyası başlatıldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Almanya Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'i gözden çıkarmış durumda. Arsenal'in UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan Mesut Özil, Mart ayından bu yana Mikel Arteta tarafından da görevlendirilmiyor.

Lig ve Avrupa kadrosunda da yer almayan Mesut Özil için taraftarlar harekete geçti. Yıldız futbolcunun yeniden kadroda yer alması için 'change.org'da başlatılan kampanya kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.

İmza kampanyasında şu ifadeler yer aldı:

Arsenal taraftarları olarak uzun süredir kulübemize hizmet eden Mesut Özil'in yeniden lig ve Avrupa için kadro kaydının yapılmasını istiyoruz.

Avrupa'da kaydı yapılmayan Mesut Özil'in ligde de oynatılmamasından korkuyoruz. Bu durum çok üzücü. Mesut Özil 7 yıldır kulübün formasını terletti ve 44 gol, 77 asist yaparak katkıda bulundu.

Dünya çapında birçok yardım projesinde yer alan yıldız futbolcu sayısız Arsenal taraftarı kazandırmayı da başardı.

Kadro dışı kalmasının nedenleri arasında futbol dışı konuların olduğu düşünülüyor.

-Maaş kesintisinde verdiği tepki.

-Çin'deki Uygur Müslümanlarıyla dayanışma içinde yaptığı açıklama.

Umarız durum bundan ibaret değildir. Arsenal'in bir an önce Mesut Özil'i geri kazanmasını istiyoruz. Böylece son yılında taraftarlar olarak onu sahada izleyebileceğiz.

Saygılarımızla.

Endişeli Arsenal taraftarları