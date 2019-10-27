Mesut Özil hakkında bomba iddia! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Arsenal'da son beş maçtır kadroya dahi alınmayan Mesut Özil hakkındaki ayrılık iddialarına her geçen bir yenisi daha ekleniyor. Sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan dünyaca ünlü 10 numara hakkında İngiltere Milli Takımı, Chelsea ve Liverpool'un eski yıldızı Joe Cole'dan çok konuşulacak bir komplo teorisi geldi.

BT Sport kanalında yorumculuk yapan 37 yaşındaki eski futbolcu, Arsenal Menajeri Unai Emery'nin Mesut'u takımdan ayrılmaya zorluyor olabileceğini söylerken "Belki de ona yeni kontrat teklif etmelerinin nedeni, onu kaybetmekten korkup paniklemeleriydi. Şimdi de ona maaş vermek istemiyor olabilirler. Acaba Emery'e onu oynatmamasını söyleyen bir yönetici mi var? Şayet böyleyse ortada tam bir kedi-fare oyunu var." ifadelerini kullandı.

Emery'nin şu an yönetimin gözünden düşmüş bir vaziyette olduğunu öne süren Cole, "Şayet Emery, Arsenal yönetiminin oyuncağını devre dışı bırakıp Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gitmesini sağlarsa kulüp, ciddi bir maaş yükünden kurtulmuş olacak. Bu noktada Özil, menajeri, hocası ve kulüp yönetiminin bir araya gelip dürüst bir görüşme yapması ve sorunu çözmesi gerekiyor." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler