Mesut Özil Galatasaray'a karşı ne yaptı?
Fenerbahçe'nin önemli transferlerinden Mesut Özil ilk kez Galatasaray'a karşı derbide sahaya çıkmanın heyecanını yaşıyor. Deneyimli oyuncu daha önce Real Madrid ve Arsenal forması altında Galatasaray'a karşı 4 kez sahaya çıkarken üç galibiyet bir yenilgi gördü
Fenerbahçe'nin önemli transferlerinden Mesut Özil, Galatasaray'a ilk kez forma giymeyecek. Deneyimli oyuncu daha önce Real Madrid ve Arsenal forması altında Galatasaray'a karşı biri özel karşılaşma olmak üzere toplamda 4 kez sahaya çıkarken üç galibiyet bir yenilgi gördü.
2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya'da oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazanırken Mesut Özil ilk golün pasını vermiş, golü ise C. Ronaldo atmıştı. Rövanş maçında ise Galatasaray bir ara maçı 3-1'e getirmiş turu getirecek golleri ararken 81.dakikada ilk 11'de sahaya çıkan Mesut Özil yerini Raul Albiol'a bırakmıştı
2014-15 sezonunda ise yine Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İngiltere'de oynanan maçta Arsenal, Galatasaray'ı 4-1 yenmişti. Bu maçta da Mesut Özil, Alexis Sanchez'in golünde asist yapmıştı.
Mesut Özil, ayrıca 2011 yılında hazırlık maçında Galatasaray'a karşı bu kez Real Madrid forması ile 45 dakika mücadele etmişti