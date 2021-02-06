Fenerbahçe'nin önemli transferlerinden Mesut Özil, Galatasaray'a ilk kez forma giymeyecek. Deneyimli oyuncu daha önce Real Madrid ve Arsenal forması altında Galatasaray'a karşı biri özel karşılaşma olmak üzere toplamda 4 kez sahaya çıkarken üç galibiyet bir yenilgi gördü.

2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya'da oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazanırken Mesut Özil ilk golün pasını vermiş, golü ise C. Ronaldo atmıştı. Rövanş maçında ise Galatasaray bir ara maçı 3-1'e getirmiş turu getirecek golleri ararken 81.dakikada ilk 11'de sahaya çıkan Mesut Özil yerini Raul Albiol'a bırakmıştı

2014-15 sezonunda ise yine Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İngiltere'de oynanan maçta Arsenal, Galatasaray'ı 4-1 yenmişti. Bu maçta da Mesut Özil, Alexis Sanchez'in golünde asist yapmıştı.

Mesut Özil, ayrıca 2011 yılında hazırlık maçında Galatasaray'a karşı bu kez Real Madrid forması ile 45 dakika mücadele etmişti



