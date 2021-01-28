Mesut Özil Galatasaray derbisinde sahada!

Sarı-Lacivertliler önce transferin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekledi. Bu gerçekleşince yeni bekleyiş, Mesut Özil’i Çubuklu formayla sahada görmek oldu. Ancak milyonlarca taraftarın en çok merak ettiği konu, dünyaca ünlü yeni yıldızlarının 6 Şubat’taki derbide sahada olup olmayacağı. Dünkü imza töreninde bu soru yöneltildi. Mesut Özil, “İnşallah en kısa zamanda Çubuklu formayı giyerim” demekle yetindi. Bu esnada Ali Koç söze girerek, “En kısa sürede hazır hale gelip o maçta (Galatasaray derbisi) bir şekilde sahada olacak” ifadelerini kullanarak müjdeli haberi verdi.

‘Pelkas’ı beğeniyorum’

Mesut Özil’e birçok konu hakkında sorular yöneltildi. 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Alex De Souza ve şu anki sportif direktör Emre Belözoğlu için, “Onlarla birlikte oynamak isterdim” dedi. Mesut, çocukluğumda Jay-Jay Okocha’yı çok beğendiğini, şimdi ise aynı bölgede oynadığı Dimitris Pelkas’ı beğendiğini dile getirdi.

‘Arda başarılı bir kardeşimiz’

Yıldız futbolcu, Real Madrid’de oynadığı dönemde, Atletico Madrid forması giyen Arda Turan ile rakip olmuştu. Mesut Özil, şimdi yine rakip olacaklarını belirterek, “Arda Turan değerli bir kardeşimiz. İspanya’da karşılıklı oynamıştık, burada yine karşılaşacağız. Kendisine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü yıldız, maç sırasında nasıl hareket ettiğiyle ilgili bir soruya ise, “Çocukken kendimden büyüklerle oynuyordum. Başarılı olmak için top bana gelmeden yapacağım hamleyi düşünüyordum. Sahada futbol oynama şeklim de düşünerek geçiyor. Takım arkadaşlarımın aksiyonlarına göre hareket ediyorum” dedi. Mesut, “Transfer sürecinde, Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olma projesini konuştunuz mu?” şeklindeki soruya ise, “Hayır” yanıtını verdi.



