Mesut Özil Galatasaray derbisi için hazırlanıyor

Mesut Özil, Fenerbahçe’de ilk antrenmanına önceki gün çıkmış, iki taraf için de bir rüya gerçek olmuştu. Yıldız futbolcu, Kayserispor maçının olduğu dünü de boş geçmedi. Uzun süredir oynamadığı için maç eksiği bulunan ve kadroya alınmayan 32 yaşındaki yıldız, dün Samandıra Tesisleri’nin yolunu tuttu. Mesut, eşofmanlarını giydi, bireysel idmanı için sahaya çıktı.

Bulut, çok memnun

Dünyaca ünlü futbolcu, Erol Bulut’un hazırladığı özel programı performans uzmanı Fatih Yıldız eşliğinde uyguladı. Önce ısınma hareketleri yapan Mesut Özil, ardından düz koşuya geçti. Tecrübeli oyuncu daha sonra toplu istasyon hareketleri yaptı. Mesut, antrenmanı şut çalışmalarıyla noktaladı. Yıldız futbolcunun çalışma konusundaki istekli hali, Erol Bulut’u fazlasıyla memnun etti.

Hedef Cim Bom

Fenerbahçe’de ana hedef, Mesut Özil’in 6 Şubat’ta Kadıköy’de oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olmasını sağlamak. Yıldız futbolcunun dev maça ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Ancak Mesut’un Aslan’a karşı en az yarım saat görev yapması hedefleniyor. Sarı-Lacivertliler böylece ezeli rakibine karşı adeta gövde gösterisi yapacak.

İmzayı yarın atacak

Mesut Özil’in imza töreni hakkında beklenen açıklama yapıldı. Buna göre dünyaca ünlü yıldız, beklenenin aksine Ülker Stadı’nda değil Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde tarihi imzayı atacak. Taraftarların sabırsızlıkla bekledikleri tören saat 15.00’te başlayacak.

Mesut’un maliyeti açıklandı!

Fenerbahçe Yönetimi’nden dün şaşırtan bir adım geldi. Tüm eleştirilere rağmen transferlerin maliyetini açıklamaktan kaçınan Sarı-Lacivertliler, Mesut Özil’in sözleşme detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre dünyaca ünlü yıldız, bu sezonun kalan bölümünde para almayacak! Mesut, sonraki 3 yıl ise senelik 3’er milyon Euro (Yaklaşık 30 milyon TL) kazanacak. Yıldız futbolcuya ayrıca 550 bin Euro (4.95 milyon TL) ödenecek. Mesut’un ayrıca sportif sonuçlara bağlı olarak 1.75 milyon Euro’yu (15.75 milyon TL) geçmeyecek bonusu bulunuyor.

Türkiye tercihi beni şaşırttı!

Mesut Özil’in, Fenerbahçe’ye transfer olması açıkçası beni çok şaşırttı. Fenerbahçe’nin uzun yıllar Mesut’la ilgilenmesinin ardından sonunda bu transferin gerçekleşmiş olması eğlenceli bir durum. Mesut’la yaptıkları anlaşmanın detaylarını bilmeyi çok isterdim. Çünkü bunun da çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. Normal şartlarda Fenerbahçe’nin, Mesut’un 350 bin Pound’luk haftalığını karşılaşayacağını sanmıyorum. Bu yüzden Arsenal’le büyük bir anlaşmaya vardıklarına inanıyorum. Son dönemde oluşan aşırı negatif ortamın sonunda bu ayrılık, tüm taraflar için iyi oldu.

Yeni bir macera olacak

Mesut’un, Fenerbahçe’ye olan tutkusu ve Türkiye’ye gitmeyi çok istemesi de şaşırtıcıydı. Bu onun için yeni bir macera olacak. Şu anki haliyle bile Avrupa’da yüksek seviyede oynayacağını düşünüyordum. Örneğin; Premier Lig’den oyun hızı anlamında daha yavaş olan İtalya’da ya da üst düzey tekniğiyle İspanya’da iyi iş çıkarırdı. Bu açıdan da şaşırdığımı söylemeliyim. Bununla birlikte Arsenal’de güzel hatıralar bıraktı. 2013’te kulübe imza attı ve 2014’te Dünya Kupası’nı kazandı.

Napoli maçını unutamıyorum

2014 yazında, Barcelona’dan Alexis Sanchez’i aldılar. İşte o an herkeste, “Arsenal, gerçekten gaza bastı” ve “Mesut’un sadece Premier Lig’de değil, Avrupa’da da büyük bir etki yaratacağı oyuncuları etrafına koydular” düşüncesi hakimdi. Ama kulübün bunda başarılı olduğunu sanmıyorum. Onun Emirates Stadı’nda birçok harika maçını izledim. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde, Emirates’teki Napoli maçındaki performansı tek kelimeyle mükemmeldi. 2-0 kazanmışlardı ve Mesut da 1 gol atmıştı.

Nedeni indirime gitmemesi

Açıkçası hayal kırıklığı yaratan ve sonu kötü biten anlar da vardı. 350 bin Pound’luk maaşında indirime gitmemesi büyük olay oldu ama anlaşılır bir durumdu. Parasını, kendi istediği yerlere yönlendirmek istedi ve bu gayet normaldi. Kadroda olmamasının ana nedeni, maaşında indirime gitmemesiydi. Ama son birkaç aylık dönemde, 25 kişilik Arsenal kadrosuna böyle yetenekli bir futbolcunun girememesini tuhaf karşılıyorum. Son dönemi sinir bozucu olsa da Mesut’un, Arsenal tarihinde heyecan verici bir yere sahip olduğu kesin. Fenerbahçe’de kesinlikle ön plana çıkacak bir oyuncu olacak ve çok iyi işler yapacaktır.