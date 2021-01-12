Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferinin önündeki son engel, yıldız futbolcunun kulübü Arsenal ile alacakları konusunda anlaşmaya varması. Sonunda bu konuda somut bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki yıldız, İngiliz kulübüne cazip bir teklif sundu. The Sun’da yer alan habere göre Mesut, sezon sonuna kadar olan maaşı, sadakat bonusu ve diğer alacaklarından oluşan toplam 8 milyon 750 bin Pound’un (87 milyon 500 bin TL) kendisine taksitle ödenmesini önerdi.

Bugün görüşebilirler

Arsenal şu anda sadece maaş olarak Mesut Özil’in hesabına haftalık 350 bin Pound yatırıyor. Türk asıllı Alman futbolcu, bunun yerine 2023 yılının haziran ayına kadar kendisine 68 bin Pound ödenmesini teklif etti. 32 yaşındaki oyuncu bunun karşılığında takımdan hemen ayrılmak istiyor. Almanya’dan İngiltere’ye gittiği için kurallar gereği evinde izolasyonda olan Mesut’un karantina süreci bugün bitiyor. Yıldız futbolcunun Arsenal yöneticileri ile yüz yüze bir toplantı yaparak teklifinin ayrıntılarını görüşmesi bekleniyor.

Arsenal sıcak bakabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm kulüplerde olduğu gibi Arsenal da ciddi bir gelir kaybına uğradı. İngiliz basınındaki yorumlara göre Kırmızı-Beyazlılar, ödeme sürecinin uzamasına rağmen miktarın ciddi şekilde taksitlendirecek olması nedeniyle Mesut’un teklifine sıcak bakabilir. Yine de Arsenal’ın karşı bir öneri yapıp, ödenecek rakamı biraz daha aşağı çekmeye çalışacağı kaydedildi.

‘Mesut daha yakın’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Erzurum deplasmanında Mesut Özil'in transferi ile ilgili soruları cevapladı. Başkan, "Hâlâ Mesut'un rüya olduğunu söylüyorum. Mesut ile Arsenal'in arasında konular var. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir konu" dedi. Galatasaray'ın da talip olduğu İrfan Can ve Visca ile ilgili sorulara ekibinden kendilerine bu isimler için bir talep gelmediğini söyleyen Ali Koç, "Başakşehir, Visca ve İrfan Can'ı satmayı düşünürse ilgilenebiliriz" karşılığını verdi.