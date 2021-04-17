Bu sezon Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Papiss Cisse gibi golcü isimlerden beklediği performansı alamayan Fenerbahçe, 2021-22 öncesi düğmeye bastı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da bilgisi dahilinde harekete geçen Kanarya, Süper Lig'de zirve yarışına devam ederken diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

OLIVIER GIROUD BOMBASI!

Sarı-lacivertliler ilk olarak Chelsea ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Olivier Giroud'u kadrosuna katmaya çalışacak. Fenerbahçe, Fransız yıldızın transferinde tüm şartları zorlayacak.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Haziran ayında sözleşmesinin sona ereceği Chelsea'de forma şansı bulamayan Olivier Giroud, bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla çıktığı 26 resmi karşılaşmada 11 kez rakip fileleri havalandırdı.34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 14 maçta 708 dakika süre aldığı ve 4 gol attığı Premier Lig'de son maçına 28 Şubat'ta çıktı.

MESUT ÖZİL AVANTAJI

Teknik direktör Tomas Tuchel'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 1.92'lik oyuncunun 5 sezon Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut Özil'den dolayı da Fenerbahçe'ye sıcak bakacağı ifade ediliyor.

EN CİDDİ RAKİP INTER

Sezon sonunda serbest kalacak olan Giroud birçok takımın listesine girerken, Serie A ekiplerinden İnter'in de devrede olduğu öğrenildi. İtalya basınında yer alan haberlerde; İnter'in 34 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak için temaslara başladığı iddia edildi.

'MESUT'UN OYUN GÖRÜŞÜ KUSURSUZ'

Olivier Giroud, İngiltere'de geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda Mesut Özil için kısa ve net konuşmuştu. Fransız yıldız, "Mesut'un oyun görüşü kusursuz ve çok basit oynuyor. Sahada çok iyi anlaşıyoruz. Çok kaliteli bir futbolcu. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

545 MAÇ 221 GOL 81 ASİST

Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Giroud, toplam 545 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 221 kez rakip fileleri havalandıran Fransız oyuncu, 81 de asist yaptı.

FRANSA'NIN DA VAZGEÇİLMEZİ

Fransa Milli Takımı'nın formasını giymeye devam eden Giroud, toplam 107 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu, Fransa formasıyla çıktığı bu karşılaşmalarda 44 gol, 11 asistlik performans sergiledi. (Takvim)