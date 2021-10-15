Mesut Özil: Fenerbahçeli olmak çok özel bir duygu

Fenerbahçe 'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, kulübün resmi internet sitesinde doğum gününe özel açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"Çocukluk aşkım Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almak başka bir his. Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli."









'Söylediklerimde çok samimiyim'

"Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe’nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim."

Taraftarlara mesaj

"Elbette Fenerbahçeli bir futbolcu olmanın sorumluluğunu hissediyorum. Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar."







