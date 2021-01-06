Mesut Özil Fenerbahçe transferinde son dakika! İşte forma numarası

Fenerbahçe, Mesut Özil transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Sarı Lacivertli ekip, Arsenal ile ipleri koparma noktasına gelen Mesut Özil ile prensip anlaşması sağladı. Yılın transferinde artık resmi duyuru için geri sayım başladı. Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazanan, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşayan süper solak, artık Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek. Fenerbahçe taraftarı, resmi açıklamayı beklerken Mesut'un Sarı Lacivertli ekipte giyeceği forma numarası belli oldu.

10 numarayı istedi!

Almanya Milli Takımı, Real Madrid ve Arsenal'de 10 numaralı formayı giyen Mesut Özil, Fenerbahçe'de de 10 numarayı istedi. Ancak Sarı Lacivertli ekipte bu forma numarası Mbwana Samatta'da. Türkiye Futbol Federasyonu Sportif Ekipman Talimatı'na göre Samatta'da bulunan 10 numara, sezon sonuna kadar devredilemez.

Konu ile ilgili talimatnamede şu ifadeler yer alıyor:

''Forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan numaralardan birinin verilmesi zorunludur.''

23 değil 67'yi seçti

Futbol kamuoyunda Mesut Özil'in 23 numaralı formayı giyeceği yüksek sesle konuşulurken işin gerçeğine Fanatik ulaştı. Aslen Zonguldaklı olan Özil, memleketinin plaka numarasını tercih etti. Yarım sezon 67 numaralı forma ile mücadele edecek olan yıldız solak, önümüzdeki sezondan itibaren Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olacak.

Yıllık 5 milyon Euro kazanacak

İlk görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe bu transferdeki ısrarını sürdürdü. İkinci görüşme ise yakın zamanda gerçekleşti. Mesut Özil ve ekibi bir kez daha Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yı Londra'da ağırladı. Fenerbahçe tarafı bu kez Mesut ve menajerlerini ikna etti. Taraflar yıllık 5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Mesut Özil'in forma numarası geçmişi

Schalke 04 formasıyla adını duyuran Mesut, sırasıyla Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal'da forma giydi. Schalke'de 17, Werder Bremen'de 11 numaralı giyen tecrübeli oyuncu, Real Madrid'deki ilk sezonunda 23 numarayı giydi. Lassana Diarra'nın takımdan ayrılmasının ardından 3 sezon boyunca Real Madrid'de 10 numaralı formayla mücadele eden Özil, 2013/14 sezonunda transfer olduğu Arsenal'da ilk olarak 11'i giydi. 5 yıl bu formayla oynayan Türk asıllı Alman oyuncu, Jack Wilshere'ın ayrılığı sonrası 10 numarayı devraldı.

Almanya Milli Takımı'na 17 numarayla giriş yapan Özil, 7 yıl boyunca 8 numaralı forma ile oynadıktan sonra 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında 10 numaralı forma ile mücadele etti.

FANATİK ÖZEL







