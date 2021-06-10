Fenerbahçe 'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Euro 2020 için UEFA tarafından gerçekleştirilen Fantezi Futbol uygulamasında ilk hafta maçları öncesi kadrosunu belirledi. Mesut Özil kadroya Cristiano Ronaldo'yu da alırken takım arkadaşlarını da es geçmedi

Mesut Özil, sosyal medya hesabından kadroyu paylaşırken, "Takımımı oluşturdum. Ne düşünüyorsunuz? Beni yenebilirler mi?" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in as kadroda Halil Dervişoğlu'na yer vermesi de gözlerden kaçmadı. Fenerbahçeli milli oyuncular Altay Bayındır ve İrfan Can Kahveci ise yedeklerde yer aldı.