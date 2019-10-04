Mesut Özil defterden silindi!

Uzun bir süredir Arsenal'dan ayrılacağı konuşulan ve devre arasında Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Mesut Özil, hocası Unai Emery tarafından gözden çıkarılmış gibi görünüyor. İspanyol teknik adamın UEFA Avrupa Ligi'nde Standard Liege'i 4-0 yendikleri maçın ardından 30 yaşındaki yıldız futbolcu hakkında yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

Emery, Türk asıllı Alman futbolcunun neden kadroya alınmadığıyla ilgili soruya "Ben her maç için bize en çok katkı sağlayacak oyuncuları kadroya alıyorum. Eğer Mesut kadroda değilse bunun nedeni bu formayı ondan daha çok hak eden birin olmasıdır." şeklinde cevap verdi. Deneyimli teknik adamın bu açıklaması, 10 numara mevkiinde forma giyen oyuncunun ayrılacağına yönelik iddiaları iyiden iyiye güçlendirdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler