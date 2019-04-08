İngiltere Premier Ligi'nde dün oynanan maçta Everton kendi sahasında Arsenal'ı 1-0 mağlup ederken mücadeleye damgasını vuran olay ise Mesut Özil'in yaptığı bir hareketti. Uzun süredir eleştirilerin odağındaki isim olan ve dünkü karşılaşmada da beklentileri karşılayamayan Türk asıllı Alman futbolcu, hocası tarafından oyundan alındıktan dakikalar sonra beklenmedik bir tepki gösterdi.

74'te yerini Alex Iwobi'ye bırakan 30 yaşındaki yıldız futbolcu, kenara geldikten dakikalar sonra montunu rakip takımın hocası Marco Silva ile tartışan menajer Unai Emery'nin bulunduğu bölüme doğru fırlattı. Özil'in bu hareketi, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler