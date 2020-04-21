Corona virüs salgınından yüksek maaş ödemeleri yapan kulüpler de ciddi şekilde etkilenirken birçoğu maaş kesintisine gitme karar almıştı. Arsenal de bunlardan biriydi ve dün kulüpten yapılan açıklamada 12 aylık gönüllü bir maaş kesintisi anlaşması yapıldığı belirtilmişti.

Daily Mail'in haberine göre; Özil maaş kesintisni kabul edebileceğini ancak Corona virüs salgınının kulübe olan etkilerinden emin olduktan sonra bunu yapabileceğini söyledi. Özil'in başını çektiği grupta birkaç oyuncunun daha olduğu belirtiliyor.

Mesut Özil Arsenal'de haftalık 350 bin pounluk kazancıyla en çok maaş alan oyuncu konumunda...



