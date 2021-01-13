Fenerbahçe ile flört halinde olan Mesut Özil, ilk kez Sarı-Lacivertliler ile ilgili net ifadeler kullandı. Twitter’da takipçilerinin sorularını yanıtlayan yıldız futbolcunun cevapları, Fenerbahçe taraftarlarını coşturdu. Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu, kariyerinde bundan sonraki planıyla ilgili bir soru üzerine, “Futbolculuk kariyerime son vermeden önce Türkiye ve ABD’de forma giymek istiyorum. Türkiye’ye gitmem söz konusu olursa sadece Fenerbahçe’ye giderim” ifadelerini kullandı.

‘En sevdiğim yer Kadıköy’

Mesut, Almanya’daki her Türk taraftarın ülkesinden bir takımı destekleyerek büyüdüğünü dile getirerek, “Almanya’da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya’daki Real Madrid gibi, Türkiye’nin en büyük kulübü” diye konuştu. 32 yaşındaki futbolcu, “İstanbul’da en sevdiğin yer neresi?” sorusuna ise “Kadıköy” yanıtını verdi.

‘Okocha forması giyerdim’

Mesut, Rıdvan Dilmen’in en beğendiği Türk oyuncu olduğunu söylerken, küçüklüğünde Nijeryalı Jay Jay Okocha’nın 10 numaralı Fenerbahçe formasını giydiğini dile getirdi. Yıldız futbolcu, bir Schalke taraftarının altyapısından yetiştiği kulübe geri dönmesi çağrısına, “Schalke 04’e her zaman sempatiyle bakıyorum ama oraya transfer olmak şu an benim için bir opsiyon değil. Onlar için en iyisini diliyorum” sözleriyle olumsuz cevap verdi. Yıldız futbolcunun Twitter’daki bu sözleri, transferini dört gözle bekleyen Sarı-Lacivertli futbolseverleri fazlasıyla heyecanlandırdı.

‘Fenerbahçe’de oynayacak’

Mesut Özil’in menaceri ve avukatı Dr. Erkut Söğüt dün yayıncı kuruluşa transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözleşme imzalanmadan ‘Bitti’ demenin doğru olmayacağını belirten Söğüt, “Mesut’un Fenerbahçeli olduğunu herkes biliyor. Bunu her zaman söyler. Mesut sadece bir futbolcu değil, o koyu bir Fenerbahçeli. Türkiye’ye gelecekse Fenerbahçe’de oynayacak inşallah. 8 yıldır birlikte çalışıyoruz, Mesut, “Ben kariyerimde bir gün Fenerbahçe’de futbol oynayacağım” demiştir. Attığı twitlerde ne yapmak istediğini insanlar artık anlamış olmalı. Hayırlısıyla inşallah olur. Hayırlı değilse olmasın” dedi.

Mourinho’dan Mesut’a cevap!

Bir takipçisi Mesut’a, “Arsenal ile sözleşmen bittikten sonra sadece Tottenham’dan teklif alsaydın, onlara imza mı atardın yoksa futbolu mu bırakırdın?” sorusunu yöneltti. Yıldız futbolcu, Arsenal’ın ezeli rakibi için, “Kolay soru, futbolu bırakırdım!” ifadelerini kullandı. Mesut Özil’in bu sözleri, bir dönem Real Madrid’de onun hocalığını yapan ve şu anda Tottenham’ın menaceri olan Jose Mourinho’ya soruldu. Portekizli çalıştırıcı, “Kim onu transfer etmek için ilgilendiğimizi söyledi ki!” ifadelerini kullandı.



