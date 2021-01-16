Mesut Özil 12 yıl sonra Kadıköy'e geliyor! Ülker Stadı'nda...
Fenerbahçe'nin transferini açıklamak üzere olduğu dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe Ülker Stadı'na yabancı değil. Mesut Özil, Werder Bremen forması giyerken UEFA Kupası Final maçında bu stadyumda Shakhtar Donetsk'e karşı forma giymişti. Mesut Özil, 12 yıl sonra yeniden Kadıköy'e geliyor...
Fenerbahçe'nin transferini açıklamak üzere olduğu dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe Ülker Stadı'na yabancı değil. Mesut Özil, Werder Bremen forması giyerken UEFA Kupası Final maçında bu stadyumda Shakhtar Donetsk'e karşı forma giymişti
Mesut Özil, 2008-09 sezonu başında Werder Bremen'e transfer olmuş, ikinci sezonunda UEFA Kupası finali görmüştü. Sezon boyunca 41 resmi maçta 10 gol atan Mesut Özil, o dönem kadrosunda Claudio Pizarro, Naldo, Frings gibi oyuncularla beraber görev yapmıştı. Mesut Özil o dönem Werder Bremen'de 11 numaralı formayı giyiyordu
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Mesut Özil zaten bu maçın ardından 15 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu. UEFA Kupası adı altında oynanan son final maçı olan karşılaşmayı ise Lucescu yönetimindeki Shakhtar Donetsk takımı uzatmalarda 2-1 kazanmıştı
Mesut Özil ve arkadaşları maçtan sonra büyük üzüntü yaşamıştı
İki takım maç kadroları
Werder Bremen yedek kulübesinde bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic de yer almıştı