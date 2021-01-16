Fenerbahçe'nin transferini açıklamak üzere olduğu dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Fenerbahçe Ülker Stadı'na yabancı değil. Mesut Özil, Werder Bremen forması giyerken UEFA Kupası Final maçında bu stadyumda Shakhtar Donetsk'e karşı forma giymişti

Mesut Özil, 2008-09 sezonu başında Werder Bremen'e transfer olmuş, ikinci sezonunda UEFA Kupası finali görmüştü. Sezon boyunca 41 resmi maçta 10 gol atan Mesut Özil, o dönem kadrosunda Claudio Pizarro, Naldo, Frings gibi oyuncularla beraber görev yapmıştı. Mesut Özil o dönem Werder Bremen'de 11 numaralı formayı giyiyordu













Mesut Özil zaten bu maçın ardından 15 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu. UEFA Kupası adı altında oynanan son final maçı olan karşılaşmayı ise Lucescu yönetimindeki Shakhtar Donetsk takımı uzatmalarda 2-1 kazanmıştı





Mesut Özil ve arkadaşları maçtan sonra büyük üzüntü yaşamıştı









İki takım maç kadroları

Werder Bremen yedek kulübesinde bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic de yer almıştı











