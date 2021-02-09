Süper Lig'de derbi mücadelesinde Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe Başakşehir'i Türkiye Kupası'nda yenerek moral bulmak istiyor. Sarı-Lacivertli takım Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Erol Bulut'un öğrencileri rakibini yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ile henüz galibiyet alamayan Başakşehir ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. ATV'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Başakşehir muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Lemos, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia, Thiam

Başakşehir: Mert, Muhammed, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Youssouf, Gulbrandsen, Giuliano, Fernandes, Crivelli

Ligde derbi maçta sahasında Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe, kupada tur atlayarak moral bulmak istiyor. Fenerbahçe, son 16 turunda Kasımpaşa'yı 1-0 geçmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlığını atlatan Marcel Tisserand'ın ise kadroda bulunması bekleniyor. Kupaya bu sezon 5. turdan dahil olan turuncu-lacivertli takım da, Misli.com 2. Lig temsilcisi Turgutluspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Medipol Başakşehir, son 16 turunda da Tuzlaspor'u 5-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Medipol Başakşehir'de çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor

Medipol Başakşehir'de bu maç öncesinde çok sayıda sakat oyuncu bulunuyor. Tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli, Rafael, Mehmet Topal ve Danijel Aleksic bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler. Tedavisi devam eden Berkay Özcan ve Tolga Ciğerci ile Medipol Başakşehir'in Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner'in durumları ise maç günü netlik kazanacak.