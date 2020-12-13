Mesut Dilsöz: Oyunsal eksiklerimiz var

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu'ya deplasmanda 3-2 mağlup olan Akhisarspor'da Teknik Direktör Mesut Dilsöz karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yedikleri 3 golde de rakiplerinin pozisyonu olmadığını ifade eden Dilsöz, "Hücum organizasyonlarında eksik taraflarımız var. Bunların üzerine çalışmamız gerekiyor. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar ama oyunsal formda eksiklerimiz var. Bunun için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Akhisarspor büyük bir camia, son yıllarda ülke futboluna damga vurmuş kulüplerimizden biri. Bu şekilde sonuçlar yakışmıyor" ifadelerini kullandı. Basit goller yediklerini söyleyen Dilsöz, bu hataları gidermek için çalışacaklarını da sözlerine ekledi.