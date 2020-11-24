Mesut Dilsöz: Oyuncularım hiç üst üste maç kazanamadılar

Dilsöz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, şimdiye kadar üst üste hiç maç kazanamadıklarını söyledi. Maçın içinde çok geriye çekildiklerini belirten Dilsöz, "Maçı 3 puanla kapatsaydık çok iyi olacaktı, oyuncularım hiç üst üste maç kazanamadılar. Çok gömüldük ama buna rağmen rakibimizin çok pozisyonu yok. Bizim biraz daha topu tutmamız gerekiyordu, bunu oyuncularımıza söylüyoruz ama maçın içindeki atmosfer çok farklı oluyor. Bu maçtan üç puan alsaydık, oyuncularımın daha çok öz güvenleri gelecekti. Önümüzdeki hafta Bandırma maçında puan veya puanlar almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



