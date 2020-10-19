Mesut Dilsöz: Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bursaspor'a konuk olan Balıkesirspor, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Çok kötü oynadıklarını ve sadece koşarak mücadele etmeye çalıştıklarını vurgulayan Dilsöz, "Oynamazsan, top sende kalmazsa, devamlı top rakipte kaldığı zaman maçtan puanla ayrılma şansın olmuyor. Tuhaf şekilde top bizde kalmadı, oynayamadık. Rakibin oyununa karşılık veremedik. Mağlubiyeti hak ettiğimiz bir maçtı. Berabere kalsaydık hak etmediğimiz bir beraberlik olurdu. Sorunumuz arkadaşlarımızın beyninde. Konuşarak halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.