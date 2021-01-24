Mesut Dilsöz: Daha iyi bir takım izleteceğiz

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, "Öncelikle uzun bir aradan sonra galip geldik. Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Büyük bir mücadele verdiler. Hiç pozisyon vermediler. 30 puanı olan Tuzlaspor'u deplasmanda 3-0 yendik. Yönetimimiz transfer yasağını kaldırttı. Ellerinden geldiğince oyuncular kadroya kattılar. Karakter olarak iyi bir takımız. Sağ bekimiz Semih Görer alt yapımızdan, ikinci maçına çıktı. Kalecimiz de aynı şekilde. Sonradan giren oyuncular da var. Güzel bir harman yapıyoruz. Akhisarsporlu taraftarların içi rahat olsun. Onlara daha iyi bir takım izleteceğiz. Umarım ilerleyen günlerde korona virüs tedbirleri de kalkar ve hem tribün olarak hem de saha içi olarak coşkulu bir şekilde eski günlerimize döneriz. Çok acil bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Deyim yerindeyse bize ilaç oldu. Uzun zamandır galibiyet alamıyorduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA