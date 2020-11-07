Mesut Dilsöz: 3 puanı camiamıza armağan ediyoruz

“Zor günleri birlik beraberlik içinde aşmamız gerekiyor”

Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, “İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah rahmet eylesin, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Taraftarımıza Adanaspor maçından 3 puan borcumuz vardı. Bu maçta bunu telafi ettik. Çok zor şartlarda özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bazen istediklerimiz olmuyor ama Balıkesirspor büyük bir camiadır. Zor günleri birlik beraberlik içinde aşmamız gerekiyor. Sonuç üzerinden değil de daha destekleyici ve toparlayıcı olmak gerekiyor. Elimizde geleni yapıyoruz ama bazen sonuçlara yansımıyor olabilir. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, ısrarla çalışmamıza devam edeceğiz. Bütün oyuncularımızı, teknik ve idari kadromuzu ve bize inanan insanlarımızı kutluyorum. Bu 3 puan onlara armağan olsun” ifadelerini kullandı.

İHA