BB Erzurumspor teknik direktör Mesut Bakkal'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçti. Süper Lig'de ilk 14 maçında sadece 9 puan alabilen BB Erzurumspor, Mesut Bakkal ile son 10 maçında 16 puana ulaştı

Son 6 haftada 3 galibiyet 3 beraberlik ile 12 puana ulaşan ve yenilmeyen Mesut Bakkal'ın ekibi, son 4 maçında sadece 1 gol yedi. BB Erzurumspor deplasmanda da 5. galibiyetine ulaşırken düşme hattının üzerine çıktı