Mesut Bakkal: Sorumsuz bir adam bizi çökertmeyecek

Basın toplantısına Ackah’ın kırmızı kart görmesiyle ilgili yorumda bulunarak başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal “Sorumsuz bir adam yüzünden yaklaşık bir saat inanılmaz mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Hiç taviz vermeden, gol pozisyonu vermeden maçı bitirdiler. Maçtan önce de uyardım. Akşam bire bir konuşmamda dedim ki, ‘bak Kayseri’den gelmiş olabilirsin ama hiçbir şekilde ne hakemle ne bir rakiple falan itiraz falan istemiyorum’ dedim. Böyle bir olay yaşandı. Tabii ki en büyük cezayı alacak. Bunun hiçbir şıkkı yok. Çünkü kişisel hatalar yüzünden tam böyle çıkışı yakalamış bir takım sahada böyle 10 kişi bırakılmaz” dedi.

"ÇOK RAHAT KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"

“Biraz da oyundan bahsedelim” diye sözlerini sürdüren Bakkal, şunları söyledi:

“Çok rahat kazanabileceğimiz bir maç yani özellikle oyunun kontrolü, dönen topları alma, bütün planladığımız her şey işlemeye başladı. Buradan da eminim ki 3 puanla çok rahat ayrılacağımız bir maçtı. Ama geldiğimiz noktada 65 dakika 10 kişi oynayan oyuncu grubunun elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum. Belki bu ortamdan baktığınız zaman 1 puan iyi gibi görünebilir ama böyle olayla tam böyle bir maçı yakalamışken puan vermek biraz üzücü. Tabii Aatif’la Cenk’e inanılmaz bir yük bindi. Aatif’ı sola aldık, orta sahayı biraz güçlendirdik. Rakip skoru değiştirmek için oyuncu değişikliği yaparken biz korumak için yaptık. Planımız 70’inci dakikaya kadar tuttu. Çok gereksiz de bir gol yedik. Omolo bitti orta sahada çok yüklenmeye başladı.”

"SORUMSUZ BİR ADAM BİZİ ÇÖKERTMEYECEK"

Haftalardır direnen bir Erzurumspor olduğunu kaydeden Bakkal, “Şimdi dinleneceğiz, Rize’ye aynı coşkuyla çıkacağız. Sorumsuz bir adamın yaptığı iş bizi çökertmeyecek. Benim takımım benimle beraber hep ayakta, kafası dik olacak. Ve gideceğiz, bundan sonra puanları toplamaya başlayacağız. Lig belki uzun gibi görünebilir ama küme düşme barajının üstüne çıkacaktık, hedefleri farklı koyma planlarımız vardı. Her şeyde bir hayır vardır diyelim, kendimizi öyle teselli edelim. Ama ben gerçekten yürekten mücadele eden tüm oyuncu grubumu kutluyorum, Kayseri’ye de başarılar diliyorum” diye konuştu.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)