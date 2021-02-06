Mesut Bakkal, 1994 yılında futbolu bırakana kadar bir orta saha oyuncusuydu. Daha sonraları teknik direktörlük kariyerine başladı. Tecrübeli teknik adam şu sıralar Erzurumspor'da görev alıyor.

Mesut Bakkal kimdir?

Doğum günü ne zaman? 19 Mart 1964

Doğduğu yer neresidir? Kırıkkale

Yaşı kaçtır? 56 (2020 tarihinde)

Uyruk: Türkiye

Bakkal hangi mevkide oynamaktaydı? Orta saha (eskiden)

Şu an herhangi bir kulüpte forma giyiyor mu? Aktif futbol kariyerine son verdi

Hangi takımla teknik direktörlük yapıyor? Şu an herhangi bir takımla çalışmıyor

Tercih ettiği diziliş hangisi? 4-2-3-1

Mesut Bakkal nereli?

Eski futbolcu ve teknik direktör Mesut Bakkal, Kırıkkale ilinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine de bu şehirde başlamıştır.

Mesut Bakkal kaç yaşında?

Mesut Bakkal 2021 itibari ile 57 yaşında bulunmaktadır.

Mesut Bakkal hangi takımlarda oynadı?

Mesut Bakkal, kariyerini noktalamadan önce de toplam da dört kulüpte forma giydi. Bu kulüplerden bir tanesinde ise kiralık olarak oynadı (Yeni Afyon spor)

MKE Kırıkkalespor (1978 ve 1981 yılları arasında)

Mesut Bakkal, kariyerine MKE Kırıkkalespor alt yapısı ile başladı. Buraya girdiğinde ise daha14 yaşında bulunuyordu. Eski futbolcu burada üç sene boyunca top oynadı ve kendini geliştirdi. Daha sonra aynı takım ile profesyonel sözleşmesini de imzaladı. Böylece profesyonel kariyerine başlamış oldu.

Profesyonel kariyeri

MKE Kırıkkale spor (1981 ve 1983 yılları arasında)

Alt yapısından çıktığı bu takım ile de toplam da iki yıl boyunca çalıştı. Bu süre zarfında hiç maça çıkma fırsatı bulamadı.

Denizlispor (1983 ve 1993 yılları arasında)

1983 yılında eski takımından ayrıldı ve Denizlispor’a transfer oldu. Burada toplam 117 maçta top oynadı ve 6 gol attı. 1990 yılında takımı onu kiralık olarak Yeni Afyonspor’a gönderdi.

Yeni Afyonspor ( Kiralık / 1990 ve 1991 yılları arasında)

Bir sezon boyunca burada kiralık olarak forma giydi. Toplam 1 adet maça çıktı, hiç golü bulunmuyor.

İzmirspor (1993 ve 1994 yılları arasında)

Mesut Bakkal’ın son takımı İzmirspor’dur. Bu takımda sadece bir sezon boyunca forma terletti. 3 maça çıktı ve hiç gol kaydetmedi. Aynı sene futbolu bırakmaya karar verdi.

Milli Takım kariyeri özeti

Türkiye U – 18 (1982 yılında)

Bu kadroda 3 defa maça çıktı. Hiç golü bulunmuyor.

Türkiye U – 21 (1985 yılında)

U-21 takımı ile 2 defa maça çıktı. Hiç gol kaydetmedi.

Mesut Bakkal hangi takımları çalıştırdı?

Bakkal, 1994 yılından sonra bir süre futbol sektörüne geri dönmedi. Daha sonraları 2005 yılında teknik direktör olarak sektöre dönüş yaptı.

Mesut Bakkal, teknik direktörlük kariyeri boyunca pek çok takımla çalıştı. Bu takımların listesi şu şekildedir:

Gençlerbirliği (2005 ve 2007) Gaziantepspor (2007 ve 2008) Gençlerbirliği (2008) Denizlispor (2009) Manisaspor (2009 ve 2020) Sivasspor (2010) MKE Ankaragücü (2011) Samsunspor (2012) Karabükspor (2012 ve 2013) Konyaspor (2013 ve 2014) Gençlerbirliği (2015) Mersin İdman Yurdu (2015) Sivasspor (2016 ve 2017) Kayserispor (2017) Gençlerbirliği (2017) Alanyaspor (2018) Bursaspor (2019) 2021 (Erzurumspor)